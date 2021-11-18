Глава Пентагона заявил о поддержке Украины в сфере безопасности

США остаются преданными поддержке Украины в ее усилиях имплементировать глубокие и всеобъемлющие реформы в оборонном секторе

"Мы продолжим консультироваться с вами, нашими партнерами и союзниками в регионе, относительно развития ситуации, а также, как лучше обеспечить региональную безопасность. Поддержка Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины является непоколебимой.

Мы остаемся преданными поддержке Украины в ее усилиях имплементировать глубокие и всеобъемлющие реформы в оборонном секторе", - отметил министр обороны США.

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Ранее сообщалось, что США убеждены, что активность РФ на границе с Украиной имеет масштабный характер.

"Я не могу говорить о намерениях России, я не могу вдаваться в детали оценок разведки, но я отмечу, что любые действия России, направленные на эскалацию или агрессию, серьезно беспокоить США", - сказал представитель Пентагона Джон Кирби.