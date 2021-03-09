Глава Офиса президента подтвердил, что санкции против Медведчука – это "заказ" американских кураторов Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак Фото из открытых источников

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак признал, что председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук является серьезным конкурентом Зеленского, так как является одним из самых влиятельных людей Украины и возглавляет крупнейшую оппозиционную политсилу страны, а также то, что все последние действия президента, включая санкции против оппозиции и СМИ, вызваны горячим желанием заслужить признательность главы Белого дома Джо Байдена. Об этом говорится в статье Андрея Ермака, опубликованной на сайте Атлантического совета США.

Руководитель ОП начинает свою статью с того, что утром 20 февраля один из самых влиятельных людей Украины проснулся, оказавшись в санкционном списке президента своей же страны.

"Возможно, имя Виктора Медведчука не особенно хорошо известно большинству американцев. Однако в Украине он занимает серьезные позиции. Медведчук, бизнесмен, политик и телемагнат является сопредседателем крупнейшей пророссийской политической партии Украины", – пишет помощник президента, что уже говорит о том, что в Офисе Зеленского относятся к Медведчуку, как к серьезному политическому конкуренту.

Далее Ермак достаточно подробно описывает, что было сделано лично Зеленским и его командой для выполнения всех требований американских "партнеров", включая санкции против членов ОПЗЖ и Медведчука лично, которого, кстати, штаты занесли в санкционный список еще в 2014 году.

"Мы в Украине полны решимости работать рука об руку с новой администрацией США, чтобы защитить наши общие демократические ценности и либеральный мировой порядок, который остается краеугольным камнем мира, свободы и процветания", – пишет в заключение Андрей Ермак, подтверждая тем самым, что Зеленский не планирует избавляться от внешнего влияния на Украину, а будет продолжать этот курс, выполняя все пожелания своих западных кураторов.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что заокеанские хозяева Зеленского его руками зачищают информационное поле от оппонентов, убеждая президента в его исключительном праве принимать противозаконные решения. При этом политик подчеркнул, что за такие решения президенту неизбежно придется нести ответственность.