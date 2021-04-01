Блинкен провел телефонный разговор с Кулебой: О чем говорили

Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба Страна.ua

Штаты в очередной раз подтвердили непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с главой Госдепа США Энтони Блинкеном, во время которой Штаты выразили обеспокоенность относительно действий на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США.

Согласно сообщению, американское ведомство подтвердило непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, Блинкен выразил обеспокоенность ситуацией в сфере безопасности на Донбассе, и выразил соболезнования по поводу недавней гибели 4-х украинских военнослужащих.

Также госсекретарь США отметил важность продвижения верховенства закона и экономических реформ для укрепления демократических институтов Украины и дальнейшей евроатлантической интеграции.

Напоследок руководители двух ведомств обсудили усилия по противодействию пандемии коронавируса COVID-19 и продвижения общих интересов в борьбе с последствиями изменения климата.

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Напомним, ранее Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Российскую Федерацию немедленно прекратить оккупацию Крыма и вернуть полный контроль над полуостровом Украине. По его словам, милитаризация полуострова несет угрозу для общей безопасности мира.