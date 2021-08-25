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Глава ГТС Украины уточнил, что пошутил насчет заявления об управлении "Северным потоком-2"

Исполнительный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон фото - из открытых источников

Ранее Макогон заявил, что Украина может предложить свои услуги в управлении газопроводом

Глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон уточнил свое заявление о том, что Украина предложит свои услуги по управлению "Северным потоком-2". Соответствующее заявление он опубликовал в своем Facebook.

В частности, чиновник отреагировал на сегодняшнее решение немецкого суда по "Северному потоку-2". Суд постановил, что газопровод должен соответствовать нормам газовой директивы ЕС, и ограничил "Газпром" в доступе к мощностям "Северного потока-2".

В комментариях к своему сообщению Макогон написал, что оператор ГТС Украины после этого решения суда предложит свои услуги по управлению российским газопроводом "Северный поток-2".

"Это шутка", - добавил он позже.

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Напомним, Высший окружной суд Дюссельдорфа решил, что "Северный поток-2" не освобожден от правил ЕС, предусматривающих, что владельцы трубопроводов должны отличаться от поставщиков поступающего в них газа. В частности, суд отклонил жалобу операторов "Северного потока-2", которых поддерживает "Газпром", по транспортировке газа из России в Германию под Балтийским морем. Они утверждали, что эти нормы являются дискриминационными.

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