Глава Фонда госимущества написал заявление об увольнении, – СМИ

Дмитрий Сенниченко Правительственный портал

Вероятно, причиной является скандальная приватизация завода "Большевик"

Глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко подал заявление об увольнении с занимаемой должности. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники.

В свою очередь, издание LB.ua со ссылкой на свои источники заявило, что одна из главных причин отставки – "недовольство отдельных представителей политикума приватизацией, которая успешно стартовала, но может своеобразно повлиять на рейтинги власти".

Кроме того, бывший народный депутат Сергей Лещенко в своем Telegram проинформировал, что причиной является "скандальная приватизация завода "Большевик", которая прошла под одного участника".

Ранее сообщалось, что АО "Первый киевский машиностроительный завод" ("Большевик") продали на приватизационном аукционе, который состоялся 27 октября, за 1,429 млрд грн. В торгах победило ООО "Дженерал Комерс", которое зарегистрировано в 2018 году в Киеве и занимается неспециализированной оптовой торговлей.