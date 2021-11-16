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Глава Фонда госимущества написал заявление об увольнении, – СМИ

Дмитрий Сенниченко Правительственный портал

Вероятно, причиной является скандальная приватизация завода "Большевик"

Глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко подал заявление об увольнении с занимаемой должности. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники.

В свою очередь, издание LB.ua со ссылкой на свои источники заявило, что одна из главных причин отставки – "недовольство отдельных представителей политикума приватизацией, которая успешно стартовала, но может своеобразно повлиять на рейтинги власти".

Кроме того, бывший народный депутат Сергей Лещенко в своем Telegram проинформировал, что причиной является "скандальная приватизация завода "Большевик", которая прошла под одного участника".

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Ранее сообщалось, что АО "Первый киевский машиностроительный завод" ("Большевик") продали на приватизационном аукционе, который состоялся 27 октября, за 1,429 млрд грн. В торгах победило ООО "Дженерал Комерс", которое зарегистрировано в 2018 году в Киеве и занимается неспециализированной оптовой торговлей.

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