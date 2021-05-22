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Глава Евросовета собирает лидеров ЕС в понедельник. Будут Обсуждать Россию

Глава Евросовета Шарль Мишель Фото из открытых источников

Также будут обсуждать взаимоотношения с Британией и ситуацию на Ближнем Востоке

В Брюсселе в понедельник 24 и во вторник 25 мая пройдет специальная встреча Европейского Совета. Будут говорить, в частности, о действиях России и ее списках "недружественных стран". Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в письме, разосланному лидерам ЕС.

В частности, в понедельник вечером пройдет ужин, который будет посвящен вопросам внешней политики.

"Мы проведем стратегические дебаты по России. Незаконные и провокационные шаги России продолжаются как в государствах-членах ЕС, так и за их пределами, последний из которых был внесен в список так называемых "недружественных государств", - сообщил Мишель.

Также будут обсуждать взаимоотношения с Британией и ситуацию на Ближнем Востоке.

Во вторник переговоры лидеров ЕС будут касаться борьбы с пандемией коронавирус.

Ранее Мишель раскритиковал список "недружественных стран", который утвердила Россия. Политик выразил солидарность с Чехией.

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Напомним, ранее российские власти начали формировать список " недружественных стран", которым будет запрещено нанимать граждан РФ для работы в посольствах. В нем уже оказались США.

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