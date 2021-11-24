Глава Евросовета поговорил с Путиным о наращивании сил РФ у границ Украины
Кроме этого, во время разговора обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе, Афганистане и Ливии
Президент Европейского совета Шарль Мишель провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в своем Twitter.
"Я обсудил с президентом России миграционный кризис в Беларуси. ЕС внимательно следит за наращиванием военных сил вдоль российской границы с Украиной. Деэскалация и стабильность важны" - написал Мишель в Twitter по результатам разговора.
В Кремле сообщили, что Путин во время разговора назвал контрпродуктивными намерения ЕС по введению новых санкций против Беларуси в контексте урегулирования миграционного кризиса.
Discussed with President @KremlinRussia_E migration crisis in #Belarus— Charles Michel (@eucopresident) November 24, 2021
The EU is following closely the military buildup along Russia’s border with Ukraine.
De-escalation and stability are essential. pic.twitter.com/T7FJ7JtblN
Также Путин пожаловался Мишелю на якобы дискриминацию Киевом русскоязычного населения Украины. Кроме этого, во время разговора обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе, Афганистане и Ливии.
Напомним, ранее в Минобороны Украины заявили, что в декабре-январе на границе с Украиной контингент российских войск может вырасти.
А Вашингтон предупредил своих европейских партнеров, что Россия может планировать вторжение в Украину.
Однако, по состоянию на 13 ноября, российские войска отошли от украинской границы после завершения учений и вернулись к местам постоянной дислокации.
В свою очередь, спикер президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на информацию украинских и западных спецслужб о подготовке вторжения в Украину-он "не исключает попыток провокаций".