Глава Евросовета поговорил с Путиным о наращивании сил РФ у границ Украины

Глава Евросовета Шарль Мишель Фото из открытых источников

Кроме этого, во время разговора обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе, Афганистане и Ливии

Президент Европейского совета Шарль Мишель провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Я обсудил с президентом России миграционный кризис в Беларуси. ЕС внимательно следит за наращиванием военных сил вдоль российской границы с Украиной. Деэскалация и стабильность важны" - написал Мишель в Twitter по результатам разговора.

В Кремле сообщили, что Путин во время разговора назвал контрпродуктивными намерения ЕС по введению новых санкций против Беларуси в контексте урегулирования миграционного кризиса.

Discussed with President @KremlinRussia_E migration crisis in #Belarus



The EU is following closely the military buildup along Russia’s border with Ukraine.



De-escalation and stability are essential. pic.twitter.com/T7FJ7JtblN — Charles Michel (@eucopresident) November 24, 2021

Также Путин пожаловался Мишелю на якобы дискриминацию Киевом русскоязычного населения Украины. Кроме этого, во время разговора обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе, Афганистане и Ливии.

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Напомним, ранее в Минобороны Украины заявили, что в декабре-январе на границе с Украиной контингент российских войск может вырасти.

А Вашингтон предупредил своих европейских партнеров, что Россия может планировать вторжение в Украину.

Однако, по состоянию на 13 ноября, российские войска отошли от украинской границы после завершения учений и вернулись к местам постоянной дислокации.

В свою очередь, спикер президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на информацию украинских и западных спецслужб о подготовке вторжения в Украину-он "не исключает попыток провокаций".