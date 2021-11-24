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Глава Евросовета поговорил с Путиным о наращивании сил РФ у границ Украины

Глава Евросовета Шарль Мишель Фото из открытых источников

Кроме этого, во время разговора обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе, Афганистане и Ливии

Президент Европейского совета Шарль Мишель провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Я обсудил с президентом России миграционный кризис в Беларуси. ЕС внимательно следит за наращиванием военных сил вдоль российской границы с Украиной. Деэскалация и стабильность важны" - написал Мишель в Twitter по результатам разговора.

В Кремле сообщили, что Путин во время разговора назвал контрпродуктивными намерения ЕС по введению новых санкций против Беларуси в контексте урегулирования миграционного кризиса.

Также Путин пожаловался Мишелю на якобы дискриминацию Киевом русскоязычного населения Украины. Кроме этого, во время разговора обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе, Афганистане и Ливии.

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Напомним, ранее в Минобороны Украины заявили, что в декабре-январе на границе с Украиной контингент российских войск может вырасти.

А Вашингтон предупредил своих европейских партнеров, что Россия может планировать вторжение в Украину.

Однако, по состоянию на 13 ноября, российские войска отошли от украинской границы после завершения учений и вернулись к местам постоянной дислокации.

В свою очередь, спикер президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на информацию украинских и западных спецслужб о подготовке вторжения в Украину-он "не исключает попыток провокаций".

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