"Гидко дивитись": Как люди оценивают Зе-власть, которая доводит Украину до нищеты и только борется с Медведчуком

Президент Украины

Многие украинские регионы уже объявили чрезвычайную ситуацию из-за проблем с отоплением. Поставщики тепла разрывают договора с госучреждениями, школами, садиками, больницами из-за роста цены на газ. Продавать голубое топливо по старым ценам им невыгодно. В итоге люди мерзнут и не знают, чего им ожидать дальше.

В то же время в Раде по-тихому довели до второго чтения "антиолигархический" закон №5600, который должен был "потрусить" некоторых олигархов. После ряда магических манипуляций оттуда куда-то исчез акциз на зеленую электроэнергию, а рента на добычу руды стала еще меньше.

На всю Украину объявляется борьба с олигархами, но власть всего лишь делает так, чтобы было удобно ей. При этом многие СМИ указывали, что процесс деолигархизации может быть использован как инструмент для преследования неугодных политических оппонентов, в частности, председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука.

Что обо всем этом думают украинцы, они рассказали в программе "Чуємо кожного".

"Плохо конечно, плохо, не знаю, я работаю сама в детском садике, дети мерзнут, холодно, одеваю детей, и в домах же холодно", - рассказала жительница Лисичанска об отопительном сезоне.

"Субсидии у моей семьи нет. Тяжелые тарифы, тяжело их оплачивать, на самом деле", - поделилась харьковчанка.

"У нас же ж только обещают, а ничего не делают. А с газом что будет? Люди же позамерзают. А у кого сейчас дети, что делать? А уже холодно", - отметил житель Краматорска.

"Будем сидеть на дистанционном обучении скорее всего. Нищать будет народ, да и все", - высказалась женщина из Краматорска.

"Просто "гидко дивитись" на нашу власть, когда всех аж чересчур много. Все показывают, где они ездят, что они едят, что они пьют, так хотя бы уже этого постыдились", - прокомментировала украинка принятие закона №5600.

"Они ж должны где-то забирать деньги, для себя, в том числе, вы же видите, что творится. Людям уже жизни нет. Я не самый бедный слой, есть люди, у которых совсем дело плохо", - поделилась киевлянка.

"С нынешней властью нет никакого желания говорить, довели государство до того, что хоть бери и... [коньки отбрасывай]. Пенсии не дают нормальной, за 45 лет работы 2,5 тысячи пенсия и то говорят, что это лишь государство мне доплачивает", - подчеркнула ужгородчанка.

"Пока этой страной правят олигархи, этот дурдом будет продолжаться. До тех пор, пока люди умные не придут к власти, пока не закончится беспредел олигархов... это очень долго", - отметил житель Запорожья.