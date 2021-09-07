Геррио: С Виктором Медведчуком мы обсудили очень много вопросов, касающихся свободы слова в Украине и мира на Донбассе

Жоэль Геррио Фото из Википедии

Секретарь Сената Франции, вице-президент Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Жоэль Геррио обсудил с председателем политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь", народным депутатом Виктором Медведчуком множество вопросов о свободе слова в Украине и проблемах с миром на Донбассе. Об этом Геррио заявил в эфире телеканала "Перший Незалежний".

Он отметил, что за два дня в Украине также встретился с большим количеством журналистов, которые рассказали о проблемах в стране.

"Мы были в парламенте, видели коллег, украинских депутатов. Мы, конечно, встречались с одним из лидеров оппозиции Виктором Медведчуком. Мы с ним обсуждали очень много разных вопросов, касающихся свободы слова, мира на Донбассе. Он нам показался очень спокойным, уверенным в себе. Он очень хорошо владеет ситуацией. Он рассказал нам обо всем, благодаря ему мы поняли, что происходит", – добавил Геррио.

Геррио сообщил, что их очень интересует, что сейчас происходит на Донбассе.

"Нас очень интересовал вопрос Донбасса, конечно, господин Медведчук – один из немногих, кто знает о ситуации с самого начала. Он знает о каждом моменте истории конфликта на Донбассе. Он нам рассказал все, что там произошло. Он нам объяснил, как можно этот вопрос решить. Он является экспертом в этом направлении.

Франция является одной из стран, которая подписала соглашение в "нормандском формате". Я как сенатор Франции и вице-президент комиссии иностранных дел, для меня было очень важно понять, что именно там происходит и как можно выйти из ситуации, чтобы вернулся мир. Конечно, господин Медведчук объяснил и дал ответы на все мои вопросы. Благодаря этому сейчас я уже понимаю ситуацию совсем по-другому.

Я лично благодарен господину Медведчуку за время, которое он нам уделил сегодня. Мы говорили очень глубоко о ситуации на Донбассе, все было очень понятно и правильно", – резюмировал он.

Как сообщалось, ранее вице-президент Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Сената Франции Жоэль Геррио заявил, что Франция хочет разобраться, что происходит со свободой слова в Украине, и услышать все стороны этого дела.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний – издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.ua" и "Шарий.net".

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 82,5 тысячи материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.