Германию на саммите "Крымской платформы" будет представлять доверенное лицо Меркель

Петер Альтмайер Фото из открытых источников

Он участвовал в переговорах о транзите газа между "Нафтогазом" и "Газпромом" в 2019 году

Представлять Германию на саммите "Крымской платформы" будет федеральный министр экономики и энергетики Петер Альтмайер. Об этом заявила посол ФРГ в Украине Анка Фельдхузен, сообщает Интерфакс-Украина.

"Германию на первом саммите Крымской платформ будет представлять федеральный министр экономики и энергетики Петер Альтмайер. Он является близким доверенным лицом Федерального канцлера Меркель и ранее занимал пост главы Федеральной канцелярии", - рассказала Фельдхузен.

Она также пояснила, что Альтмайер приедет в Украину, ведь федеральному министру иностранных дел Хайко Маасу пришлось срочно отменить свое участие в "Крымской платформе" ввиду обострения событий в Афганистане.

По словам Фельдхузен, в 2019 году министр Альтмайер принимал активное участие в переговорах по контракту о транзите газа между "Нафтогазом" и "Газпромом".

"Тема энергетической безопасности в контексте Nordstream 2, безусловно, также будет на повестке дня министра Альтмайер на полях саммита "Крымской платформы", - отметили немецкий посол.

Напомним, ранее стало известно, что представлять руководство военного альянса НАТО на саммите "Крымской платформы" будет заместитель генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ.