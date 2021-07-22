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Германия призвала Украину и РФ выполнить договоренности "нормандского саммита"

МИД Германии Фото из открытых источников

В МИД Германии отметили, что Россия должна быть более конструктивной в решении конфликта на Донбассе, а Украина должна имплементировать "формулу Штайнмайера" законодательство

Германия призвала Украину и Российскую Федерацию полностью выполнить свои обязательства, взятые на саммите лидеров "нормандской четверки" в Париже в 2019 году. Киев, в частности, должен имплементировать "формулу Штайнмайера" в свое законодательство. Об этом сообщает прессслужба МИД Германии.

"Год назад были согласованы дополнительные меры по укреплению режима прекращения огня на Донбассе, но на сегодня активизировались боевые действия и растут потери, в том числе среди гражданского населения.

Мы призываем Россию и Украину полностью выполнить выводы саммита, согласованные в Париже в декабре 2019 года, чтобы добиться заметных улучшений для жителей востока Украины", - говорится в заявлении.

Немецкая сторона призывает Россию быть более конструктивной в решении конфликта - открыть КПВВ на Донбассе, разминировать территорию и отвести тяжелое вооружение.

"Украина также должна выполнить свои обязательства, такие как перенос так называемой "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство", - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, Берлин отметил, что миссия ОБСЕ должна получить полный доступ ко всей территории Донбасса. И отмечает, что вместе с Францией Германия продолжит активно работать над долгосрочным урегулированием конфликта, незаменимой основой для которого остаются минские соглашения.

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Напомним, накануне Германия и США подписали соглашение, в котором указывается, что ФРГ обязалась помочь Украине с урегулированием конфликта на востоке Украины для запуска российского газопровода "Северный поток-2". В частности, Берлин пообещал активизировать переговоры в "нормандском формате".

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