Германия пообещала активизировать переговоры по Донбассу, - соглашение
Берлин пообещал помочь Украине с урегулированием конфликта на востоке Украины для запуска "Северного потока-2"
Германия обязалась помочь Украине с урегулированием конфликта на востоке Украины для запуска российского газопровода "Северный поток-2". В частности, Берлин пообещал активизировать переговоры в "нормандском формате". Об этом говорится в тексте соглашения США и Германии.
"Соединенные Штаты заявляют о своей поддержке усилий Германии и Франции по достижению мира на востоке Украины в рамках нормандского формата. Германия активизирует свои усилия в рамках нормандского формата, чтобы обеспечить выполнение минских договоренностей", - говорится в совместном заявлении Берлина и Вашингтона.
Напомним, в мае президент Украины Владимир Зеленский допустил расширение переговоров по Донбассу, в том числе в рамках "нормандского формата".
"27 июля, когда начался "режим тишины", уменьшилось количество людей, которые погибли. Наши европейские партнеры полностью поддерживают "нормандский формат". Кроме "нормандского формата", будет прямой разговор с президентом Путиным, а кроме прямого разговора с Путиным, я вижу формат вовлечения США в эту дискуссию", - сказал он.
А 13 июля украинский глава заявил, что необходимо провести "нормандскую встречу" впрочем в этом вопросе есть проблема. По словам Зеленского, три стороны "нормандской четверки" (Украина, Германия и Франция) понимают, что эту встречу нужно провести, а четвертая (Россия) - ее тормозит.