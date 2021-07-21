Германия пообещала активизировать переговоры по Донбассу, - соглашение

Берлин пообещал помочь Украине с урегулированием конфликта на востоке Украины для запуска "Северного потока-2"

Германия обязалась помочь Украине с урегулированием конфликта на востоке Украины для запуска российского газопровода "Северный поток-2". В частности, Берлин пообещал активизировать переговоры в "нормандском формате" . Об этом говорится в тексте соглашения США и Германии .

"Соединенные Штаты заявляют о своей поддержке усилий Германии и Франции по достижению мира на востоке Украины в рамках нормандского формата. Германия активизирует свои усилия в рамках нормандского формата, чтобы обеспечить выполнение минских договоренностей", - говорится в совместном заявлении Берлина и Вашингтона.

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Напомним, в мае президент Украины Владимир Зеленский допустил расширение переговоров по Донбассу, в том числе в рамках "нормандского формата".