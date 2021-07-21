Герман: Статья Виктора Медведчука - по сути, избирательная программа будущего лидера народа

В Украине царит правовой произвол, власть не защищает интересы народа и принимает экономически невыгодные для страны политические решения. Такое мнение в своей статье "О будущем украинского и российского народов" высказал председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Статья является ответом на недавнюю публикацию президента России Владимира Путина "Об историческом единстве россиян и украинцев".

В своем ответе Медведчук раскрывает три недостатка украинской государственности. Первый - желание действующей власти строить мононациональное государство.

"Это та опасность, которая на сегодняшний день под руководством власти продолжает интенсифицироваться. То есть нагнетается, и ее действия обязательно отразятся на ситуации в стране. Почему? Потому что то, что сегодня происходит с украинизацией, с дискриминацией русского языка, языков других нацменьшинств - это действует не просто против власти, они этого просто не понимают, это действует против страны. Это действует против государственности. Я хочу вам сказать, что не надо обладать большим умом, чтобы в 21 веке, в стране, которая находится в центре Европы, где люди говорят на разных языках, ходят в разные церкви, по-разному чтят исторические события и носят цветы к разным памятникам своих героев, - насаждать ментальность и идентифицировать настроения, мысли и образ жизни людей, которые присущи только части населения, игнорируя всех остальных. Это никогда не заканчивается нормально. Это не может закончится нормально, потому что у нас многонациональная страна. Надо строить правовое государство, надо идти по пути удовлетворения интересов всех слоев населения, всех групп. Независимо от того, живут они на Западе, на Востоке, на Севере или Юге. И если власть этого не понимает, то это означает только одно - она не может эффективно управлять страной", - подчеркнул Медведчук.

Лидер оппозиции Виктор Медведчук в очередной раз взял на себя функции президента и ответил на статью Путина в своей статье. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин. Он говорит, что Виктор Медведчук - единственный политик, который имеет реальный план спасения страны.

"Вместо президента Зеленского, как впрочем уже обычно, ответил или взял на себя функции президента Виктор Медведчук. И Виктор Медведчук вместо президента Зеленского ответил Путину своей статьей. Эта статья начала активно обсуждаться как в России, так и в Украине. То, что сегодня Медведчук ответил Путину, это как раз и есть начало диалога. Было бы хорошо, чтобы украинская власть отнеслась к этому именно так. Спасение страны - обязанность каждого украинского гражданина. И сегодня единственный политик в стране - это Виктор Медведчук, который предлагает это спасение, реальный путь и план спасения Украины. Я думаю, к этом нужно прислушаться всем и объединиться вокруг этой идеи", - считает Кузьмин.

Второй недостаток украинской государственности по мнению Виктора Медведчука - различие в интересах рядовых украинцев и правящей верхушки.

"Второй недостаток - разрыв интересов украинской власти и народа. Одним из важнейших и ложных шагов украинской власти была денонсация Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной. Таким образом, страна осталась фактически без работающего инструмента влияния и юридически оформленных отношений с крупнейшим соседом. Денонсация этого договора в 2018 году заключается в логике нагнетания антироссийской истерии, милитаризации государственной политики. Однако для экономики Украины, для позиции страны на международной арене, для интересов миллионов граждан такое решение имело катастрофические последствия. Такой шаг свел на нет все усилия, направленные на поиск компромиссов и мирное урегулирование конфликта на Донбассе", - отметил народный депутат.

Третий недостаток украинской государственности, подчеркивает Виктор Медведчук, это практика принятия решений, которые основаны не на прагматическом подходе, а скорее на слабостях власти.

"Третий, и самый важный недостаток, на который указывает Владимир Путин: украинская государственность строится, исходя не из прагматических соображений, а из романтических "желаний". В начале пути Украина и Россия имели такую степень экономической интеграции, которая Евросоюзу и не снилась. Возможно, строить самолеты с ЕС куда выгоднее, чем строить их с Россией. Только Украина и с ЕС их не начала строить, и с Россией прекратила, и так с любой высокотехнологичной продукцией. Мы теряем, а получаем ничего, кроме иллюзий и несбывшихся надежд. То есть кто-то эти иллюзии украинцам продает и неплохо зарабатывает. Но украинскому народу от этого становится только хуже, и именно поэтому страна за последние годы превратилась из бедной в нищую", - объяснил Виктор Медведчук.

Украине необходимо создавать современное правовое мультикультурное государство, считает Виктор Медведчук. В своей статье он отмечает, во главу угла развития страны следует поставить права и свободы граждан, зато в Украине бушует правовой нигилизм. Будущее же украинского и российского народов, полагает Виктор Медведчук, в уважении и взаимовыгодном сотрудничестве. Народный депутат, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" подчеркивает, что власть должна запустить политический процесс эффективного управления экономикой, социальной сферой, государством. Ведь это вопрос украинской независимости и государственного суверенитета.

"Медведчук серьезно проанализировал те аргументы, которые подает Путин. В некоторых вещах он ему оппонирует, но Медведчук подает свой путь, свое видение будущего Украины и четко расписывает этот план. Эта статья, по сути, избирательная программа будущего лидера народа. Я знаю, что Виктор Владимирович против того, чтобы был президент. Он считает, что Украина должна быть парламентским государством. Но неважно, как это называется, - должен быть лидер государства, а это программа лидера, серьезная и конкретная. Поскольку они очень боятся, чтобы эти идеи не овладели всем украинским народом, именно поэтому и не дают ему возможности работать, изолируют его, но он с этим справится. Это не тот человек, которого можно сломать подобными методами. Эти вызовы его только укрепляют, дают ему еще более твердый фундамент под ногами и еще большую уверенность в своих убеждениях. Медведчук принадлежит к числу тех людей, которых, когда они знают, что правда за ними, не остановить", - уверена народный депутат V-VII созывов Анна Герман.