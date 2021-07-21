Герман: Статья Путина - это путь к двустороннему диалогу, он ожидал, что Украина ему ответит

Анна Герман Фото из открытых источников

Статья президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" является путем к двустороннему диалогу. Об этом заявила председатель Наблюдательного совета Фонда защиты свободы слова Анна Герман.

"Возможно, статья Путина - это путь к двустороннему диалогу? Возможно, он ожидал, что Украина ответит ему, представит свои аргументы? Я бы посоветовала Зеленскому почитать одну книгу Петра Толочко, которая дала бы ему ответ на многие вопросы, которые ставит Путин в своей статье о наших корнях, перспективах и нашей общей истории. Это было бы Зеленскому интересно, если бы он хотел начать диалог, но он этого не сделал. Они легковесы во всем, и в политике первую очередь", - отметила Анна Герман.

Вместе с тем она подчеркнула, что председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук серьезно проанализировал те аргументы, которые подает Путин.

"В некоторых вещах он ему оппонирует, но Медведчук подает свой путь, свое видение будущего Украины и четко расписывает этот план (в своей статье "О будущем украинского и русского народов", - ред.). Эта статья, по сути, избирательная программа будущего лидера народа", - заявила глава Наблюдательного совета Фонда защиты свободы слова.