Герман: Медведчук предлагает другой путь развития страны, где Украина может стать интегратором России в Европу и наоборот

Перший Незалежний

Председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук в своей статье "О будущем украинского и русского народов" предложил другой путь развития Украины, который позволит стране стать интегратором России в Европу и наоборот. Об этом напомнила председатель Наблюдательного совета Фонда защиты свободы слова Анна Герман.

"Это (перенос апелляции по делу Виктора Медведчука на 30 июля, - ред.) борьба, в том числе и против того пути, который предложил Медведчук в своей стратегии, в своей программной статье, где он говорит о другом пути. Где он показывает, что Украина может стать интегратором России в Европу и интегратором Европы в Россию. Что Украина вместо стены может стать мостом, Украина может вернуть себе утраченные позиции посредника между Западом и Востоком, на которых она всегда чувствовала себя очень уверенно и на которых богатела и развивалась. Медведчук говорит, что в стране, где есть 130 национальностей, составляющих народ Украины, не стоит делать ставку только на одну национальность, а надо добиваться гармонизации ментальных различий, чтобы творить ментальность одного народа, вместо того чтобы принимать законы о коренных народах Украины, тем самым выбрасывая огромную группу общества из понятия "народ Украины", - отметила Герман.

"Медведчук предлагает другой путь и говорит, что настоящие соревнования за подлинную независимость Украины только начинаются, и власть понимает, насколько для нее это смертельно. Такую стратегию сейчас в Украине поддерживает очень много людей. Не смотрите на социологические исследования, которые говорят, что СН поддерживает более 17% украинцев. Если эта идея Медведчука завладеет массами, несмотря на то, что ему делают полную информационную изоляцию, пытаются вытеснить и забрали у него трибуну ВР, которую дал ему народ вместе с мандатом народного депутата, забрали возможность встречаться с журналистами, избирателями (а рейтинг остается высоким), это означает, что Украина сможет встать на ноги, подняться с тех колен, на которые ее поставили те, кто дали Украину в управление другим государствам, сделали из Украины, о которой Медведчук говорит, что она все-таки не Россия, анти-Россию. Украина - не Россия, но она не должна быть анти-Россией", - заявила глава Наблюдательного совета Фонда защиты свободы слова.

Также она добавила, что Медведчук в очередной раз подчеркнул, какую опасность принесло нам то, что Украина выступила инициатором отмены большого договора с Россией, где были гарантированы границы в тех пределах, с которыми она вышла после Беловежских соглашений.

"А если Россия отменит Беловежские соглашения, что мы тогда будем говорить? Этот другой путь, который предлагает Медведчук, чрезвычайно проукраинский. Он показывает перспективу нашей независимости вполне реально. Он говорит, что мы продаем те иллюзии, которые уже никто не покупает. Он предлагает взамен реальную политику, предлагает тот путь, который нас всех спасет. Вот чего так боится власть. Но когда Господь ведет лидера, ведет человека, когда Господь дает ему миссию, он делает невозможные вещи. Я думаю сейчас об абсолютно невозможной сегодня вещи: о вероятном альянсе Медведчука с Аваковым. По крайней мере, на первом отрезке того пути, который они могут вместе пройти, свалив законным путем абсолютно непрофессиональную власть с помощью и при поддержке народа. Я знаю, какое удивление это может вызвать у самого Виктора Владимировича, но ничего нет невозможного, если Господь хочет дать тебе реализовать его Божий план спасения Украины. Поэтому я думаю и мечтаю об этом, что сила Авакова и ум Медведчука - это был бы альянс", - указала Герман.

При этом она выразила мнение, что в будущем Председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" может попытаться занять такую должность, которая позволит ему реализовать в жизнь свой план - другой путь.

"Этот другой путь Медведчука, который он предлагает теперь, может быть путем нашего спасения. Я бы очень хотела, чтобы Виктор Владимирович озвучил свою статью еще в интервью, чтобы люди могли это легче найти. Собственно, речь идет не столько о его оценках статьи Путина, а об этом другом пути. Потому что это чрезвычайно важно для Украины", - заявила Анна Герман.