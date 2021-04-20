Герман - депутату "Слуги народа": Вы закрыли три канала без суда и следствия

Анна Герман. Фото: unian.net

Украинские власти закрыли три независимых телеканала - "112 Украина", ZIK и NewsOne - без судов и следствия. Об этом в эфире телеканала "НАШ" заявила украинский политик, журналист и писательница, народный депутат Украины V, VI и VII созывов, экс-глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова, а ныне глава наблюдательного совета Благотворительного фонда защиты свободы слова Анна Герман в ответ нардепу от "Слуги народа" Алексею Жмеренецкому.

"Для того, чтобы закрыть независимые телеканалы, которые говорили правду о вас и о вашей власти, вам не надо было ни судов, ни доказательств, ни папок - ничего. Вы просто сделали это. Для того, чтобы посадить воров и коррупционеров вам всегда, знаете, что-то мешает, как тому, кто плохо танцует, которому одно место мешает. Вот так и вам что-то мешает, когда действительно надо бороться с коррупцией и действительно наводить порядок в стране. А чтобы заткнуть рот независимой прессе, для этого вам ни судов не надо, ни доказательств не надо, ничего. Вы раз и сделали это. Вот как вы действуете. Вы фальшивые от начала и до конца", - отметила она.

При этом Герман добавила, что, если сравнивать нынешнюю власть даже с предыдущей, то при Порошенко, по крайней мере, так цинично каналы не закрывали. "При Порошенко, по крайней мере, профессионально говорили с миром и не было стыдно, и никто, простите, за лифчик очков не вешал, потому что был протокол", - резюмировала она.