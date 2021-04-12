Генсек НАТО и госсекретарь США обсудили войска РФ на границе с Украиной

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг AP Photo

Чиновники отметили немедленную необходимость прекращения РФ военного накопления вдоль границ Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен обсудили ситуацию на границах Украины. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США.

Как отмечается, Блинкен и Столтенберг отметили на немедленной необходимости прекращения Российской Федерацией агрессивного военного накопления вдоль границ Украины и в оккупированном Крыму.

"Мы согласились по поводу того, что Россия должна прекратить опасное наращивание военных сил у границ с Украиной и продолжающуюся агрессию", - написал госсекретарь США в своем Twitter.

По его словам, обсуждали также процесс мирного урегулирования в Афганистане.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к предстоящим военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной. В частности, в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.

В свою очередь в Кремле отреагировали на слова украинской стороны, отметив, что перемещение российских войск у границы с Украиной не должно беспокоить другие страны, поскольку они передвигаются исключительно по территории РФ для защиты своих границ.

Тем не менее европейское военное командование США решило усилить уровень наблюдения из-за стягивания Россией своих войск к границам Украины.