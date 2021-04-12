live
Новости » Политика Читати новину українською

Генсек НАТО и госсекретарь США обсудили войска РФ на границе с Украиной

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг AP Photo

Чиновники отметили немедленную необходимость прекращения РФ военного накопления вдоль границ Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен обсудили ситуацию на границах Украины. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США.

Как отмечается, Блинкен и Столтенберг отметили на немедленной необходимости прекращения Российской Федерацией агрессивного военного накопления вдоль границ Украины и в оккупированном Крыму.

"Мы согласились по поводу того, что Россия должна прекратить опасное наращивание военных сил у границ с Украиной и продолжающуюся агрессию", - написал госсекретарь США в своем Twitter.

По его словам, обсуждали также процесс мирного урегулирования в Афганистане.

Новости по теме: РФ будет перебрасывать свои войска к границам Украины до конца апреля, - разведка

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к предстоящим военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной. В частности, в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.

В свою очередь в Кремле отреагировали на слова украинской стороны, отметив, что перемещение российских войск у границы с Украиной не должно беспокоить другие страны, поскольку они передвигаются исключительно по территории РФ для защиты своих границ. 

Тем не менее европейское военное командование США решило усилить уровень наблюдения из-за стягивания Россией своих войск к границам Украины.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Кабмин частично легализовал использование медицинского каннабиса Кличко призвал Кабмин объявить общенациональный локдаун Правительство одобрило план выполнения транспортной стратегии Украины до 2030 года Кабмин утвердил Концепцию развития крымскотатарского языка: Что она предусматривает

программы канала ZIK

ПЕРВЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ - ОНЛАЙН
Эскалация конфликта на Донбассе |
Пресс-конференция премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля | Год работы правительства
Политические провокации. Принудительная вакцинация. Санкции против СМИ | Голос народа | 25.02.21
Встреча Уруского с Кадыровым. Сомнительная вакцинация. Давление власти |
Украину