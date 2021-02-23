Геннадий Гуфман: ОПЗЖ будет защищать права людей на получение объективной информации

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

На заседании фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Днепропетровском областном совете депутаты единогласно поддержали обращение об отмене Указа Президента, который повлёк за собой блокировку работы трех ведущих независимых телевизионных каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Как отмечается, уже прошло больше двух недель, как под запретом вещания находятся телеканалы ZIK, NewsOne и "112 Украина". Тем самым людей лишили права на получение объективной информации. Поэтому команда партии в области продолжает отстаивать принципы демократии, свободы слова, законности и права граждан в стране. ОПЗЖ настаивает на необходимости отмены Указа Президента.

"Людям навязывают просмотр исключительно лояльных к действующей власти телеканалов. Это их возмущает! На заседании нашей фракции в областном совете мы утвердили текст обращения, в котором выразили позицию наших избирателей относительно закрытия трёх национальных телеканалов. Мы требуем вернуть людям законное право выбора и свободы мысли. Мы будем выступать в защиту прав людей!" - заявил руководитель Днепропетровской областной парторганизации ОПЗЖ Геннадий Гуфман.

Официальное обращение от партийцев будет направлено председателю Днепропетровского облсовета.

Также в Днепропетровской области проходят заседания фракций ОПЗЖ в местных советах, на которых принимаются соответствующие обращения. С подобными заявлениями на партийных страницах в социальных сетях уже выступили местные ячейки партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Покрове, Каменском, Зеленодольске, Пятихатках. В Вольногорске и в Павлограде на сессиях городских советов депутаты фракции ОПЗЖ взяли слово и в присутствии депутатского корпуса зачитали заявление, в котором обозначили свое отношение к закрытию трех национальных каналов.

Эти заявления также будут приняты на сессиях в 17 советах местного уровня, которые пройдут с 22 по 26 февраля в Каменском, Криворожском, Днепровском, Синельниковском, Никопольском, Новомосковском районах.