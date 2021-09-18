Генассамблея ООН: Стало известно, кто вошел в делегацию Зеленского

Поездка главы государства запланирована на 20 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский 20 сентября отправится в США для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН. В делегацию главы государства, в том числе, вошел министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом свидетельствует обнародованное распоряжение президента .

Отмечается, в делегацию Зеленского для работы в Генассамблее ООН вошли:

постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица;

первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова;

председатель Комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко;

заместитель руководителя офиса президента Андрей Сибига;

глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров;

заведующий отделом многостороннего сотрудничества директората по вопросам внешней политики и стратегического партнерства ОП Кристина Гайовишина;

постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич;

заместитель директора - начальник отдела Департамента международных организаций Министерства иностранных дел Украины Дина Мартина;

заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по вопросам европейской интеграции Игорь Яременко.

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Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский планирует осуществить визит в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН. Конкретно о программе для президента будет сообщено позже.

Напомним, ранее мы писали, что Генеральная Ассамблея ООН внесла вопрос о временно оккупированных территориях Украины в повестку дня своей очередной сессии.