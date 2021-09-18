Генассамблея ООН рассмотрит вопрос временно оккупированных территорий Украины

Генеральная Ассамблея ООН Фото из открытых источников

Российская делегация трижды пыталась оспорить пункт повестки дня Генассамблеи оон по ситуации на оккупированных территориях Украины

Генеральная Ассамблея ООН внесла вопрос о временно оккупированных территориях Украины в повестку дня своей очередной сессии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Мы приветствуем сегодняшнее решение Генассамблеи ООН о внесении пункта о временно оккупированных территориях Украины в повестку дня 76-й сессии. С нетерпением ожидаем предметного обсуждения способов привлечения России к ответственности за нарушение территориальной целостности Украины и Устава ООН", - говорится в публикации.

Как сообщает "Голос Америки" российская делегация трижды пыталась оспорить пункт повестки дня Генассамблеи ООН по ситуации на оккупированных территориях Украины. Эту инициативу России поддержало всего 11 государств. Зато 63 страны проголосовали за то, чтобы сохранить украинский пункт в повестке дня Генассамблеи. Еще 37 стран воздержались.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский планирует осуществить визит в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН. Конкретно о программе для президента будет сообщено позже.