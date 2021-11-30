ГБР допросило Ермака по делу о "вагнеровцах"

Глава Офиса президента Андрей Ермак Фото из открытых источников

Это произошло без вмешательства камер и журналистов

Глава Офиса президента Андрей Ермак пришел на допрос к Государственному бюро расследований по делу о возможном срыве спецоперации по задержанию боевиков "Частной военной компании Вагнера". Об этом нардеп сообщил в Facebook.

"Как законопослушный гражданин сегодня в 08:30 посетил Государственное бюро расследований. Дал показания по делу "вагнеровцев". Сообщил всю известную мне информацию", - говорится в сообщении.

При этом, Ермак добавил, что "не считает нужным делать из этого шоу, поэтому камеры не звал".

"Но считаю, что крайне важно, чтобы следствие установило истину и расставило в этом деле все точки над и", — подчеркнул он.

Новости по теме: Рада поддержала 251 голосом промежуточный отчет ВСК относительно "вагнеровцев"

Напомним, что ранее Государственное бюро расследований Украины планировало пригласить на допрос главу Офиса президента Андрея Ермака по делу о провальной спецоперации против российской "ЧВК Вагнер".

"В течение нескольких дней будем вызывать господина Ермака на допрос. Почему это сегодня не делаем? Потому что мы ожидаем определенную информацию от наших коллег из правоохранительных органов в ближайшие дни", - заявил и. о. директора ГБР Алексей Сухачев.

В то же время он подчеркнул, что никаких фактов и доказательств вины Ермака в срыве спецоперации следствие пока не получило.