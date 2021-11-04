"Газа нет и везде холодрыга": Что украинцы думают о решении власти отказаться от выгодного газового контракта, о котором договорился Медведчук

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Украина находится в начале отопительного сезона, но уже многие жители заявили о проблемах с поставщиками голубого топлива. В то же время цифры в платежках опять выросли и даже установили новый исторический рекорд.

Однако нынешняя власть продолжает игнорировать способы борьбы с газовым кризисом, которые предлагает глава Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

Что украинцы думают о решении власти отказаться от выгодного газового контракта, о котором договорился лидер оппозиции. Свое мнение они высказали в программе "Чуємо кожного".

"Я не верю, что Украина без проблем переживет эту зиму. Но я слушала, что Кабмин запретил отключать газ и свет. Мне, конечно, хочется в это верить", - сказала жительница Херсона.

"Мне кажется, что они не подготовились к отопительному сезону", - высказался киевлянин.

"Я топлю дровами, а газа нет и везде холодрыга. Безвластие у нас в стране", - подчеркнул пенсионер из столицы.

"У нас давно люди живут в одном мире, а власть - в другом. У них будет тепло, а у нас - кто как выкрутится", - акцентировала одесситка.