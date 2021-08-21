Гарантии для Украины: Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи с Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель Reuters

Меркель приедет в Украину 22 августа

Накануне визита канцлера Германии Ангелы Меркель президент Владимир Зеленский заявил, что надеется на получение "гарантий" для Украины в споре по "Северному потоку-2". Об этом он рассказал в интервью изданиям медиагруппы Funke, сообщает DW.

По словам главы государства, примером таких гарантий может быть обещание транспортировать через Украину какой-то минимальный объем газа.

"Я надеюсь, что Меркель достигнет определенного соглашения с Путиным, прежде чем она прибудет в Киев", - сказал Зеленский.

Известно, что перед визитом в Украину, в пятницу, 20 августа, канцлер ФРГ встречалась в Москве с президентом России Владимиром Путиным.

Кроме этого, Зеленский рассказал о своих отношениях с Ангелой Меркель и охарактеризовал их как прагматичные.

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"Меня больше интересуют результаты, поддающиеся учету, пусть и в ограниченном количестве. Я не ожидаю, что канцлер приедет в Киев с подарками", - подчеркнул глава государства.

Как отмечается, кроме "Северного потока-2", лидеры обсудят в Киеве ситуацию на востоке Украины. Во время пребывания в Москве Меркель отметила важность "нормандского формата" для урегулирования конфликта на Донбассе.

По ее словам, она обсудила с Путиным возможность проведения очередной встречи на высоком уровне в "нормандском формате", когда стороны придут к согласию по ее повестке дня. Канцлер планирует в Киеве выступить за создание такой повестки дня.

Напомним, немецкий канцлер Ангела Меркель, совершая свой "прощальный" визит в Российскую Федерацию, рассказала о темах общение с Путиным.