Галущенко назначен новым главой Минэнерго: Что о нем известно

Герман Галущенко Фото из открытых источников

За назначение проголосовали 305 нардепов. Новоизбранный министр принес присягу с трибуны парламента

Парламент назначил нового главу Министерства энергетики Украины. Им стал Герман Галущенко. Об этом стало известно из трансляции заседания парламента.

В частности, назначение Галущенко новым министром энергетики одобрили 305 голосами за.

Назначение уже приветствовал глава Кабинета министров Денис Шмыгаль.

"Министерство энергетики получило нового руководителя. Кандидатуру Германа Галущенко поддержали 305 народных депутатов. Поздравляем Германа Валерьевича в правительственной команде", - написал Шмыгаль.

Об Германе Галущенко известно, что он работал в 1997-2005 годах в Администрации президента Леонида Кучмы, а затем - в Секретариате президента Виктора Ющенко.

Также он находился в Министерстве юстиции в должности директора Департамента судебной работы. В 2013-2014 годах работал в "Энергоатоме", где был исполнительным директором по правовому обеспечению. Вернулся на работу в "Энергоатом" в мае 2020 года на должность вице-президента.

С 2012 года Галущенко также преподает международное частное право в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

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Напомним, накануне правительство уволило с должности руководителя НАК "Нафтогаза" Андрея Коболева и назначил на его место врио министра энергетики Юрия Витренко.