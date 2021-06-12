G7 создаст проект в противовес китайскому " Один пояс, один путь"

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На эту цель планируется потратить "несколько триллионов долларов".

Большая семерка намерена бросить вызов китайской инициативе" Один пояс, один путь", создав фонд поддержки инфраструктурных проектов для развивающихся стран. Об этом сообщает Reuters.

Американский чиновник, который пообщался с журналистами на условиях анонимности, заявил, что США также будут подталкивать других лидеров G7 в "конкретных действий в отношении принудительного труда" в Китае, а также включить критику Пекина в окончательное коммюнике нынешнего саммита Семерки.

"Здесь речь идет не только о противостоянии или борьбе с Китаем. Но до сих пор мы не предлагали положительной альтернативы, которая отражает наши ценности, наши стандарты и наш способ ведения бизнеса",- отмечает он.

Отметим, что реализация проекта "Один пояс, один путь" началась Китаем в 2013 году и включает в себя инвестирования в инфраструктурные проекты, в первую очередь - в странах Азии и Европы. Соответствующее соглашение о сотрудничестве Китай заключил с более чем сотней стран.

Этот проект существенно расширит экономическое и политическое влияние КНР, что вызывает обеспокоенность в США и некоторых других странах.

Министры финансов стран "Большой семерки" (G7) договорились об основе для глобальной налоговой реформы-15-отстоечный налог для крупных корпораций.