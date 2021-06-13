G7 призвала РФ забрать войска из оккупированного Крыма и от границ Украины

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Лидеры G7 подтвердили свою поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины

Лидеры Большой семерки по завершению трехдневного саммита обратились с требованиями к Российской Федерации по разрешению конфликта на Донбассе. Об этом говорится в тексте коммюнике.

В частности, политики призвали Москву действовать в соответствии с ее международными обязательствами и отвести свои войска и технику от восточной границы Украины и с Крымского полуострова.

"Мы остаемся твердо убеждены, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником. Мы подтверждаем нашу поддержку нормандского процесса для обеспечения выполнения Минских соглашений, и призываем Россию и поддерживаемые ею вооруженные формирования к конструктивному взаимодействию и подтверждению приверженности перемирию", — сказано в принятом всеми лидерами государств G7 заявлении.

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Также в ней лидеры G7 в очередной раз подтвердили свою поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах и призвали Киев к дальнейшему проведению реформ.

Как сообщалось ранее, кроме этого, в итоговом коммюнике лидеры G7 призвали Россию и Китай уважать и соблюдать права человека.