Французские СМИ: Медведчук является главным политическим оппонентом Зеленского

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук считается главным политическим оппонентом президента Владимира Зеленского и никого не оставляет равнодушным. Об этом пишет французское издание EuTalk.

"Виктор Медведчук, который считается главным политическим оппонентом президента Владимира Зеленского, никого не оставляет равнодушным. Близкий к Владимиру Путину, являющемуся крестным отцом его дочери, этот адвокат, которого часто представляют как оппозиционного политика, избранного в украинский парламент, считает надуманными выдвигаемые ему обвинения. При этом он призывает к урегулированию конфликта на Донбассе путем реализации Минских соглашений. Медведчук считает необходимой более активную роль Франции в "нормандском формате" для того, чтобы возобновить диалог и вывести переговоры из тупика", - говорится в публикии.

Кроме того издание опубликовало статью Виктора Медведчука "Что все еще отделяет нас от мира в Украине?".

Напомним, ранее ведущая польская газета раскритиковала деолигархизацию президента Украины Владимира Зеленского и преследование председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука.