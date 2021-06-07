Французские СМИ: Команда Зеленского преследует лидера оппозиции Виктора Медведчука, однако не обращает внимания на миллионные аферы союзников президента

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда преследуют лидера оппозиции Виктора Медведчука, однако оставляют без наказания многомиллионные аферы влиятельных союзников главы государства. Об этом пишет французский сайт гражданской журналистики Agora Vox.

"Карающий меч" украинского правосудия, как правило, жестоко наказывает оппонентов действующих властей, даже в тех случаях, когда такие расправы явно носят политически мотивированный характер, однако оставляет без наказания многомиллионные аферы влиятельных союзников команды Владимира Зеленского.

Наиболее отчетливо подобная пагубная практика проявилась в удивительной согласованности действий всех ветвей правоохранительных структур Украины по уголовному преследованию лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Это скандальное дело как нельзя лучше демонстрирует жесткую подотчетность органов правопорядка офису президента, явно обеспокоенного ростом популярности партии Медведчука, которой, как кажется, вполне под силу лишить "слуг" Зеленского монополии в парламенте", - указывает издание.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние 2 месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 10 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.