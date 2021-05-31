Французские сенаторы внимательно следят за ситуацией с преследованием оппозиции в Украине

Состояние экономики, открытие рынка земли, преследования оппозиции и давление на свободу слова. Такие острые вопросы подняли парламентарии Франции, которые прибыли в Украину с рабочим визитом. Европейские политики встретились с сопредседателем парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадимом Рабиновичем.

"Франция - это страна, которая дала миру демократию и свободу и мы должны обязательно с ними дружить, не просто дружить - а дружить близко. Если говорить о моей политической позиции, да и в целом нашей фракции - ее смело можно назвать профранцузской. Это именно та страна, от которой Украина видела только добро. И у нас есть чему учиться", - сказал Рабинович.

Прежде всего - демократии. Сейчас в Украине она почти отсутствует. В частности, сенаторы французского парламента обеспокоены расправой с оппозицией. В европейских странах преследование оппозиции недопустимо. Острая политическая борьба идет и во Франции, впрочем, там ни один политик не использует свои полномочия, чтобы уничтожить конкурентов. Тем более никто даже не пытается фабриковать доказательства и давить на правоохранительную и судебную систему. В Европе царит верховенство права, а не собственные мотивы расправы с политическими оппонентами.

Зато в Украине власть открыто преследует оппозицию. В частности, Виктора Медведчука, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Против него завели сфабрикованное уголовное дело и арестовали. Впрочем, желание Владимира Зеленского отправить за решетку Виктора Медведчука не оправдались. В суде прокуроры не смогли аргументировать подозрение и предоставить никаких доказательств вины, имея на руках, пять томов дела. Поэтому такие действия против оппозиционного политика являются актом демонстративной расправы. Они противоречат принципам демократии и грубо нарушают принципы международного права - уверены в Европе.

"Для того чтобы работал хорошо парламент, для того чтобы хорошо работало государство, и чтобы на улицах сохранялось спокойствие, нужно, чтобы оппозиция могла нормально работать. У вас есть представители Украины в Совете Европы, и вы можете отстаивать свои права и позиции", - отметила член парламента Франции, сенатор от департамента Орн Натали Гуле.

Сейчас президент Зеленский рискует. В погоне за рейтингами внутри страны, он стремительно теряет доверие на международной арене. Потому подобный произвол неприемлем для страны, которая декларирует свою приверженность демократии и свободе слова. В частности, о последней. Давление на свободу слова в Украине - еще одна тема, на которую очень остро отреагировали французские делегаты. Беспрецедентное закрытие трех независимых телеканалов ZIK, "112 Украина" и NEWSONE, и отключение от сигнала телеканала "Перший Незалежний", созданного журналистами - прямо свидетельствует о притеснениях СМИ в Украине. Четвертая власть стала угрозой для руководителей государства. В европейской стране для закрытия медиа должны быть веские причины и решения суда. А украинская власть пошла в обход закона.

"Мы с Вадимом Рабиновичем в Париже уже проводили встречу по вопросу свободы прессы. Сейчас профсоюз французских журналистов очень обеспокоен этой ситуацией в Украине. Мы передадим им актуальную информацию", - добавила Гуле.