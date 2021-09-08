Французские сенаторы после встречи с Медведчуком: Мы возвращаемся во Францию с четким пониманием проблем в Украине

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

В Украину прибыли с визитом секретарь Сената Франции, вице-президент Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Сената Франции, член Парламентской ассамблеи НАТО от Франции и член Межпарламентского союза Жоэль Геррио, а также вице-президент Комиссии по конституционному законодательству, законодательству, всеобщему избирательному праву, регламенту и общему управлению Сената Франции Натали Гуле. Вместе они посетили председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктора Медведчука, который сейчас находится под домашним арестом.

"Мы были в парламенте, видели коллег, украинских депутатов. Мы, конечно, встречались с одним из лидеров оппозиции Виктором Медведчуком. Мы с ним обсуждали очень много разных вопросов, касающихся свободы слова, мира на Донбассе. Он нам показался очень спокойным, уверенным в себе. Он очень хорошо владеет ситуацией. Он рассказал нам обо всем, благодаря ему мы поняли, что происходит", – рассказал Жоэль Геррио.

При этом он отметил, что их очень интересует, что сейчас происходит на Донбассе. "Нас очень интересовал вопрос Донбасса, конечно, господин Медведчук – один из немногих, кто знает о ситуации с самого начала. Он знает о каждом моменте истории конфликта на Донбассе. Он нам рассказал все, что там произошло. Он нам объяснил, как можно этот вопрос решить. Он является экспертом в этом направлении.

Франция является одной из стран, которая подписала соглашение в "нормандском формате". Я как сенатор Франции и вице-президент комиссии иностранных дел, для меня было очень важно понять, что именно там происходит и как можно выйти из ситуации, чтобы вернулся мир. Конечно, господин Медведчук объяснил и дал ответы на все мои вопросы. Благодаря этому сейчас я уже понимаю ситуацию совсем по-другому.

Я лично благодарен господину Медведчуку за время, которое он нам уделил сегодня. Мы говорили очень глубоко о ситуации на Донбассе, все было очень понятно и правильно", – резюмировал он.

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

В свою очередь вице-президент Комиссии по конституционному законодательству, законодательству, всеобщему избирательному праву, регламенту и общему управлению Сената Франции Натали Гуле отметила, что они возвращаются во Францию с очень четкой и конкретной дорожной картой по Украине.

"Мы возвращаемся во Францию с очень четкой и конкретной дорожной картой, которая касается очень многих вещей, связанных с Украиной. Это вопросы о децентрализации, о коррупции и о свободе слова. И вы очень скоро это увидите, мы это всё расскажем нашим коллегам во Франции, будем добиваться выполнения тех договоренностей, которые мы здесь обсудили", – сказала она.

Гуле уточнила, что их визит начался с посещения Посольства Франции в Украине и встречи с послом, где дипломатам, в числе прочего, была доведена информация про обеспокоенность Союза журналистов Франции и ОБСЕ ситуацией со свободой слова в Украине. Затем делегация стала гостем студии телеканала "Перший Незалежний", где обсуждался вопрос обстоятельств закрытия властями Украины независимых телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne и "Перший Незалежний", а также ряда других СМИ. После этого представители Сената Франции встретились с главой Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народным депутатом Виктором Медведчуком.

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

"Везде, где мы были, все нам о нем (Викторе Медведчуке, – ред.) говорили. И мы хотели узнать от него лично, что происходит. Мы уже это поняли, мы уже знаем, будем обсуждать это с нашими коллегами во Франции (как только мы вернемся, – ред.) и вообще всё происходящее в Украине", – добавила сенатор.

"Украина для нас очень важная страна. Стабильная Украина – стабильная Европа. Все встречи и разговоры, которые мы провели в Киеве, были в интересах суверенитета Украины. И позиция Франции, наша позиция – поддержать Украину и целостность этой страны", – резюмировала Гуле.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний – издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.ua" и "Шарий.net".

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 82,5 тысячи материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.