Фракция ОПЗЖ требует строгого соблюдения Регламента ВР

Фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" обеспокоена отсутствием заседаний и общей организации работы недавно созданной Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, представлять угрозу национальной безопасности Украины. Эту комиссию возглавляет народный депутат, член фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая, сообщает пресс-служба политсилы.

В связи с этим народные депутаты Украины, сопредседатели фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович и Юрий Бойко от имени фракции направили депутатское обращение на имя председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, в котором указывают на факт игнорирования главой ВСК Безуглой положений Регламент Верховной Рады Украины и Закона Украины о ВСК.

В соответствии с законодательством Украины, Временная следственная комиссия ВР должна собраться не менее двух раз в месяц, а ее первое заседания должно пройти в течение трех дней после создания.

"19 мая 2021 года Верховная Рада Украины проголосовала за создание этой ВСК, однако до сих пор комиссия ни разу не собралась. Более того, никаких действий в этом направлении не предпринимается, а о результатах ее работы и вовсе говорить не приходится", – подчеркивается в депутатском обращении.

Фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" обращает внимание спикера Дмитрия Разумкова на тот факт, что "осталось три пленарных недели, после чего Верховная Рада уходит в отпуск".

"Нежелание наладить работу такой важной для страны ВСК может свидетельствовать лишь о том, что ни президента Владимира Зеленского, ни его команду не интересуют, как будет ВСК выполнять поставленные перед ней задачи, и будет ли вообще", – говорится в депутатском обращении.

В связи с этим фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" просит председателя Верховной Рады Украины в срочном порядке предпринять все меры, необходимые для обеспечения выполнения своих обязанности главой ВСК Марьяной Безуглой, а также организовать работу Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, представлять угрозу национальной безопасности Украины.