Foreign Policy: Зеленский ввел санкции против Медведчука на фоне падения собственного рейтинга

Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский занял очень жесткую позицию в отношении России, решив ввести санкции против народного депутата Украины, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и закрыть три телеканала – "112 Украина", NewsOne и ZIK. Об этом говорится в публикации журнала Foreign Policy.

"Зеленский сделал это на фоне падения собственного рейтинга и на фоне провала его попыток положить конец войне на Донбассе", – отмечают журналисты.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский незаконно закрыл три оппозиционных телеканала "112 Украина", NewsOne, ZIK. Позже, 19 февраля, Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против 8 человек (трое из них – украинцы) – среди них Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.