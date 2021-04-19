live
Новости » Политика Читати новину українською

Foreign Policy: Зеленский ввел санкции против Медведчука на фоне падения собственного рейтинга

Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский занял очень жесткую позицию в отношении России, решив ввести санкции против народного депутата Украины, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и закрыть три телеканала – "112 Украина", NewsOne и ZIK. Об этом говорится в публикации журнала Foreign Policy.

"Зеленский сделал это на фоне падения собственного рейтинга и на фоне провала его попыток положить конец войне на Донбассе", – отмечают журналисты.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский незаконно закрыл три оппозиционных телеканала "112 Украина", NewsOne, ZIK. Позже, 19 февраля, Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против 8 человек (трое из них – украинцы) – среди них Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Южнокорейский консорциум будет производить "Спутник V" на экспорт Северная Корея отказалась участвовать в Олимпийских играх в Токио Япония и Южная Корея оказались в плену песчаной бури. Фото Северная Корея запустила две баллистические ракеты в Японское море

программы канала ZIK

Перший Незалежний - Новости Онлайн
Возможно ли столкновение войск НАТО и России из-за конфликта в Украине? /
Помощь бизнесу | План вакцинации | Запуск украинского спутника
Эскалация конфликта на Донбассе |
Выплаты ФОПам. Местные бюджеты. Карантин | Заседание Кабинета министров Украины, 31.03.21
Запад VS Восток: Формирование блоков сверхдержав |