Фонд защиты свободы слова обратился к Джо Байдену в связи с преследованием властью независимых медиа в Украине

Анна Герман Фото из открытых источников

Председатель Наблюдательного совета Фонда защиты свободы слова в Украине Анна Герман направила письмо президенту США Джо Байдену с просьбой обратить внимание на ситуацию со свободой слова в Украине.

Анна Герман обратила внимание американского президента на преследование украинской властью независимых медиа, таких как "112 Украина", NEWSONE, ZIK, "Перший Незалежний", а также изданий "Страна.uа" и "Шарий.net".

Она констатировала свертывание процесса укрепления законности в сфере функционирования украинских средств массовой информации.

"Иными словами, по нашему мнению, в Украине очевидное сворачивание свободы слова. В связи с этим, мы пользуясь возможностью, хотим привлечь ваше внимание к этим крайне тревожным тенденциям. Украина сегодня, как никогда ранее, нуждается в консолидации общества и преодолении раскола между различными регионами", - говорится в письме.

По словам Анны Герман, грубо нарушив принцип верховенства права, во внесудебном порядке (через решение Совета национальной безопасности и обороны, хотя лишение СМИ лицензий возможно только по решению суда. - Прим.) украинская власть запретила трансляцию трех ведущих информационных телеканалов - "112 Украина", NEWSONE и ZIK. С помощью обычных писем заместителя главы СБУ, и опять же без суда, власть преступно вывела из эфира телеканал "Первый Независимый", который объединил журналистов трех закрытых каналов, прекратив его вещание уже через час после начала трансляции.

Ниже приводим полный текст письма:

Его Превосходительству, Президенту Соединенных Штатов Америки,

Джозефу Р. Байдену

Фонд защиты свободы слова в Украине выражает вам свое уважение и пользуясь возможностью, хочет поблагодарить Вас за позицию по обеспечению в Украине фундаментальных демократических ценностей, среди которых особую важность для нашего государства имеет свобода слова, свобода выражения мнений и равный доступ к информации.

Как Вы знаете, за 30 лет независимости в нашей стране произошли позитивные изменения, направленные на обеспечение основных прав и свобод человека, в том числе и в области независимых медиа. Однако сегодня в Украине происходит существенная коррозия этой основополагающей идеи демократии.

Отдавая должное сделанному, в последнее время мы констатируем свертывание процесса укрепления законности в сфере функционирования украинских средств массовой информации. Это проявляется в отсутствии результатов расследования уголовных производств, связанных с нападениями на журналистов и блогеров, открытой цензурой со стороны государства, которая распространяется только на оппозиционные СМИ, и главное - во внесудебном преследовании СМИ, находящихся в оппозиции к действующей власти.

В частности, грубо нарушив принцип верховенства права, во внесудебном порядке (через решение Совета национальной безопасности и обороны, хотя лишение СМИ лицензий возможно только по решению суда) украинская власть запретила трансляцию трех ведущих информационных телеканалов - "112 Украина", "Ньюзван" и "ЗИК". С помощью обычных писем заместителя главы СБУ, и опять же без суда, власть преступно вывела из эфира телеканал "Первый Независимый", который объединил журналистов трех закрытых каналов, прекратив его вещание уже через час после начала трансляции. Также из-за незаконного введения санкций власть остановила работу и грозит полным уничтожением изданиям "Страна.юа" и "Шарий.нет".

Сегодня действия украинских властей получают все больше осуждения со стороны ведущих международных правозащитных организаций, известных политиков и экспертов. Новости о закрытии телеканалов были опубликованы во всех ведущих мировых СМИ.

Не меньшую обеспокоенность вызывают провокации праворадикальных сил, физические расправы таких группировок с журналистами, которые якобы исповедуют "неправильные" политические взгляды.

Иными словами, по нашему мнению, в Украине очевидное сворачивание свободы слова. В связи с этим, мы пользуясь возможностью, хотим привлечь ваше внимание к этим крайне тревожным тенденциям. Украина сегодня, как никогда ранее, нуждается в консолидации общества и преодолении раскола между различными регионами.

Вопрос беспрепятственного функционирования независимых СМИ, в частности оппозиционных действующей власти, в этом смысле является прямым путем к получению общественного согласия, объединения наших граждан вокруг идеи построения сильной суверенной Украины.

Надеемся на то, что эта позиция найдет понимание с Вашей стороны.

С уважением,

Анна Герман - Председатель Наблюдательного совета Фонда защиты свободы слова в Украине

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

Экс-владелец телеканала "Перший Незалежний" Роман Любицкий распространил лживое заявление о том, что не имеет отношения к продаже телеканала Медиахолдингу "НОВОСТИ". Заявление Любицкого не соответсвуют действительности, так как от его имени действовал уполномоченный им представитель, а сам Любицкий получил оплату за продажу телеканала "Перший Незалежний".

20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний – издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.ua" и "Шарий.net".

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

В связи с незаконными действиями власти журналисты обратились к государственному секретарю США Энтони Блинкену относительно введения тотальной цензуры и серьезной угрозе свободе информации в Украине, направили открытые письма европейскому комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства с 2010 по 2014 год Штефану Фюле и экс-президенту Польши Александру Квасьневскому, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, Специальному докладчику ООН по вопросам поощрения и защиты прав на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан и пресс-секретарю Управления ООН по правам человека Марте Хуртадо. А Совет Европы порекомендовал журналистам незаконно закрытого канала "Перший Незалежний" обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с ограничением свободы слова в Украине.

Также коллективы медиа, незаконно закрытых украинской властью в лице президента Владимира Зеленского, встретились с Секретарем Сената, вице-президентом Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Жоэлем Геррио, а также вице-президентом Комиссии по конституционному законодательству, законодательству, всеобщему избирательному пправу, регламенту и общему управлению Сената Франции Натали Гуле. В ходе встречи представители СМИ проинформировали сенаторов о катастрофической ситуации со свободой слова в Украине.

Помимо этого сотрудники незаконно закрытых украинской властью телеканалов "112 Украина", NEWSONE, ZIK, а также "Перший Незалежний", который был закрыт по письму заместителя главы СБУ без суда, и сайтов "Страна.ua" и "Шарий.net" пришли на форум Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021, который стартовал 10 сентября в Киеве, чтобы рассказать о ситуации со свободой слова в Украине.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 82,5 тысячи материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.