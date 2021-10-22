Фонд защиты свободы слова учредил международную журналистскую Премию свободы

Newsone

Фонд защиты свободы слова вводит международную журналистскую Премию свободы. Об этом на отчетной пресс-конференции заявила председатель Наблюдательного совета Фонда Анна Герман.

"Журналистская Премия свободы будет вручаться ежегодно журналисту из Украины или из-за границы за лучший материал посвященный защите свободы слова. Это будет престижная и высокая премия. Я шутя кому-то говорила, что это будет так называемый украинский "Нобель" в журналистике. Думаю, что таким образом мы сможем активизировать больше журналистов на местах, чтобы они боролись за свободу слова", - отметила Герман.

Председатель Наблюдательного совета добавила, что Премией свободы Фонд будет поддерживать журналистов, страдающих от давления, преследования и нападений.

"Каждый независимый журналист сейчас испытывает колоссальное давление как от местной власти, так и от других структур, которыми власть помыкают. А также и от центральной власти. Я надеюсь, что у нас все получится и мы учредим еще одну премию и начнем еще одну хорошую традицию в Украине. Я верю, что наша страна будет жить несмотря на все те трудности, которые мы переживаем", - резюмировала Анна Герман.

Напомним, 22 октября на пресс-конференции в Киеве Фонд защиты свободы слова обнародовал отчет о первом полугодии своей деятельности и представил международный юридический вывод о незаконности закрытия СМИ в Украине.