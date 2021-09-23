Фонд защиты свободы слова проинформировал участников Саммита ООН по вопросам информации и демократии о нарушениях свободы слова в Украине

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Фонд защиты свободы слова проинформировал участников Саммита по вопросам информации и демократии, который начинается 24 сентября в рамках Генассамблеи ООН, о незаконном закрытии оппозиционных СМИ и систематических нарушениях свободы слова в Украине.

В частности, до сведения участников саммита были доведены открытые письма, с которыми ранее ознакомились министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, представители профильных международных организаций ("Репортеры без границ" и др.), независимые эксперты и политики европейских стран.



В частности, письма были направлены Верховному представителю по иностранным делам и политике безопасности Еврокомиссии Жозепу Боррелю, главе делегации Европейского Союза при ООН Олафу Скугу, председателю Комитета Европарламента по иностранным делам Дэвиду Макаллистеру, председателю Комитета гражданских свобод в Европарламенте Хуану Фернандо Лопесу Агилару и др.

Полный текст письма - приводим ниже.

24 сентября, в Международный день демократии, Вы будете председательствовать от имени Франции вместе с организацией "Репортеры без границ" на первом Министерском саммите по информации и демократии в Нью-Йорке, спустя два года после запуска "Партнерства для информации и демократии" в рамках Альянса за многосторонность.

Мы знаем о том, что Франция хотела бы воспользоваться этой возможностью, чтобы подтвердить "важность сохранения гражданского пространства, позволяющего осуществлять критическое мышление и гарантирующего условия для принятия просвещенных решений".

Будучи журналистами, мы, конечно же, знаем о весомости позиции политических лидеров Франции и французских неправительственных организаций в вопросе обеспечения прав и свобод человека, и особенно свободы прессы и занятия журналистской деятельностью. Мы также знаем о привязанности Франции к нашей стране, Украине, о внимании и усилиях, которые она прилагает в рамках Европейской политики соседства.

Поэтому мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы обратиться непосредственно к Вам, и тем самым - ко всем институтам и людям во Франции, которые разделяют эту позицию.

Как вы знаете, после февральского указа президента Украины Владимира Зеленского о запрете вещания популярных телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, 1500 сотрудников указанных телеканалов были лишены возможности заниматься своей профессиональной деятельностью. После их объединения в телеканал "Первый независимый", последний был также заблокирован уже через час после начала трансляции своих программ. Совсем недавно президент Зеленский запретил два влиятельных новостных сайта strana.ua и shariy.net. А еще несколько оппозиционных СМИ находятся под угрозой потери лицензий.

Эти решения были приняты непосредственно исполнительной властью с нарушением принципа верховенства права и во внесудебном порядке, поскольку в Украине решение о лишении СМИ лицензий может принимать только суд, но не Совет Национальной Безопасности и Обороны.

Здесь, как и во Франции, большинство украинских СМИ принадлежат частным лицам. В Украине, как и во Франции, их редакционная политика принимает во внимание сложившуюся культурную, языковую и политическую ситуацию в стране. Редакционная политика наших СМИ была явно оппозиционной в отношении президента Владимира Зеленского. Мы не боялись говорить правду и критиковать его за действия, которые мы считали ошибочными и вредными для Украины, включая экономическую политику, отсутствие борьбы с коррупцией, провал мирного процесса на Донбассе. По аналогии с Францией, наша деятельность была во многом схожа с деятельностью таких СМИ как Le Figaro, Valeurs Actuelles или Cnews.

Мы считаем, что именно по этим причинам, а также, вероятно, потому, что президент Зеленский и его партия "Слуга народа" столкнулись с падением популярности в опросах общественного мнения, были закрыты СМИ, в которых мы работали в течение стольких лет.

Соблюдение принципа плюрализма мнений необходимо для любого демократического общества, поскольку он помогает обеспечить политический баланс, и дает возможность сделать работу политиков максимально прозрачной. В связи с этим мы рады отметить, что жестокое преследование инакомыслия и оппозиционных СМИ в Украине уже вызвало осуждение со стороны множества профильных международных организаций, политиков и независимых медиа-экспертов.

Накануне журналисты незаконно закрытых украинских СМИ направили обращение к французскому министру по делам Европы и иностранных дел, дипломатическому советнику президента Франции Эммануэлю Бонну, директору по вопросам ООН и международных правозащитных организаций в министерстве Европы и иностранных дел Франции Фабьену Пенону, директору по вопросам Европейского союза в министерстве Европы и иностранных дел Франции Пьеру Сеттону, депутату и председателю группы дружбы Франция-Украина в Национальном Собрании Валерии Фор-Мунтян, президенту "Репортеры без границ" Пьеру Аски, председателю отделения Франции в Ассоциации европейских журналистов Вероник Оже, а также многим другим дипломатам.

К слову, это не первое письмо и не первый митинг, которыми журналисты незаконно закрытых телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Перший Незалежний" призывают международное сообщество обратить внимание на проблему со свободой слова в Украине.

Ранее коллективы сотрудников незаконно закрытых украинской властью телеканалов и сайтов написали письмо государственному секретарю США Энтони Блинкену относительно введения тотальной цензуры и серьезной угрозы свободе информации в Украине.

Также они встретились с секретарем Сената, вице-президентом Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Жоэлем Геррио и вице-президентом Комиссии по конституционному законодательству, всеобщему избирательному праву, регламенту и общему управлению Сената Франции Натали Гуле и проинформировали сенаторов о катастрофической ситуации со свободой слова в Украине.

До этого было обращение в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека с просьбой уделить внимание проблеме уничтожения свободы слова в Украине и повлиять на украинскую власть в целом и президента Зеленского в частности.

В конце августа журналисты незаконно закрытых медиа "112 Украина", NewsOne, ZiK, "Перший незалежный", КРТ, "Страна.ua", Sharij.net провели большой митинг у стен посольства США в Киеве, в ходе которого передали письмо о незаконных действиях власти в лице президента Украины Владимира Зеленского, а также призвали президента США Джо Байдена поднять проблему уничтожения Зеленским свободы слова в Украине.

Ранее сотни журналистов телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZiK пришли к представительству ООН в Украине выразить благодарность за отчет Управления верховного комиссара ООН по правам человека "Обзор ситуации в сфере прав человека в Украине", в котором закрытие телеканалов было признано незаконным.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 августа Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против главного редактора "Страны" Игоря Гужвы. Также СНБО ввел санкции против Анатолия и Ольги Шарий.

Накануне Нацрада заявила, что подаст иск об аннулировании лицензии канала НАШ. Причина – выступление в его эфире лидера запрещенной в Украине Коммунистической партии Петра Симоненко, который якобы говорил разжигающие вражду фразы.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZІК.

За восемь месяцев зарубежные СМИ опубликовали более 80 тысяч публикаций, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.