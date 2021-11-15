Флагман Шестого флота США покидает акваторию Черного моря

Флагманский корабль США Mount Whitney ВМФ США

Военный корабль USS Mount Whitney прибыл в Черное море для сотрудничества с союзниками США по НАТО

Флагманский корабль Шестого флота ВМС США USS Mount Whitney покидает акваторию Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба флота.

"Флагман Шестого флота США USS Mount Whitney начал свой переход из Черного моря в Средиземное после завершения морских операций и учений вместе с союзниками и партнерами по НАТО", — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что корабль Mount Whitney вошел в Черное море 4 ноября, а 8 ноября корабли ВМС США Mount Whitney и Porter вошли в порт Батуми в Грузии.

Военный корабль USS Mount Whitney прибыл в Черное море для сотрудничества с союзниками США по НАТО и другими партнерами Вашингтона в регионе для поддержки безопасности и стабильности.