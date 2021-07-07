Финько: Дело против Виктора Медведчука свидетельствует об уничтожении демократии в Украине

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Дело против председателя Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука свидетельствует об уничтожении демократии в Украине. Об этом заявил политолог Антон Финько в эфире телеканала "Перший Незалежний".

Эксперт сравнил нынешнюю политическую ситуацию с той, которая царила в 2001-2004 годах, когда Медведчук возглавлял Администрацию президента.

"Можно ли было себе представить, что в тех условиях руководство оппозиции попало бы в зал судебных заседаний, а оппозиционные телеканалы закрывались бы? В сравнении с теми временами демократия, возможности для демократии в Украине значительно сузились, хотя тогда власть обвиняли в том, что она антидемократическая. На самом деле все наоборот. Тогда власть была намного демократичнее, чем сегодня", - подчеркнул Финько.

Также политолог обратил внимание на то, что в те времена восстановительный рост экономики достигал аж 12% в год.

"Тогда Южмаш изготовлял спутники, а Антонов - антоновские самолеты. Сегодня мы видим, что вчера обанкротился Черноморский судостроительный завод в Николаве. Когда вы попадали заграницу и показывали пограничнику украинский паспорт, это что-то значило, а сейчас когда вы пересекаете государственную границу на нас, граждан Украины, смотрят как на погорельцев", - добавил он.

Напомним, 13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 55 тыс. материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.