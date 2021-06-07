Financial Times о преследованиях Виктора Медведчука: Зеленский предъявил обвинения близкому другу Владимира Путина

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жинь", народный депутат Украины Виктор Медведчук Фото из открытых источников

Начав преследовать оппозиционного политика Виктора Медведчука, президент Владимир Зеленский предъявил обвинения близкому другу Владимира Путина. Об этом идет речь в статье Financial Times.

"Виктору Медведчуку, лидеру ведущей оппозиционной партии Украины и близкому другу президента России Владимира Путина, в прошлом месяце было предъявлено обвинение в государственной измене. Медведчук ранее был подвергнут санкциям Зеленского, и правительство закрыло три телеканала, принадлежащих его партнеру", - идет речь в материале.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние 2 месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 10 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.