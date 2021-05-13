Фарс и агония режима Зеленского: Лесик рассказал о заседании суда по избранию меры пресечения Виктору Медведчуку

Фейсбук-страница Рената Кузьмина

В Печерском районном суде Киева, где избирают меру пресечения народному депутату Украины, председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку, объявили технический перерыв на 15 минут. Об этом в эфире ток-шоу "Голос народа" на телеканале "Перший Незалежний" во время включения сообщил член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Андрей Лесик.

Как рассказал Андрей Лесик, секретарь подошла к судье и сказала, что у нее перестала работать техника и судебное заседание не фиксируется. После этого судья объявил перерыв.

Политик рассказал о ходе судебного заседания. Он отметил, что три адвоката и три прокурора уже высказали свою позицию. Андрей Лесик подчеркнул, что большинство документов, на которые ссылается сторона обвинения, - это распечатки из Интернета.

"Виктор Владимирович - в хорошем настроении. Адвокаты - самые лучшие, разносят в пух и прах обвинения прокуратуры. Не то что под сомнением, я так понимаю, что "підозра" так и не была вручена, то есть они настолько профнепригодны, прокуроры, что даже не понимают, что они творят. Поэтому все, что мы сегодня видим, - это фарс, это агония режима Зеленского. Я читаю комментарии под трансляцией судебного заседания, и все понимают, что в нашей стране рождается сегодня новый будущий президент Украины, тот человек, который установит мир, тот человек, который наведет порядок, тот человек, который сделает так, что люди не будут выезжать массово с нашей страны", - заявил Андрей Лесик.

Напомним, 13 мая в Печерском суде Киева избирают меру пресечения председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку.

Сторона обвинения требовала назначить Медведчуку залог в размере 300 млн грн. Он уже заявил, что сам не сможет внести необходимую сумму, поскольку его счета арестованы.

Как сообщалось ранее, 11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку подписаны подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму.