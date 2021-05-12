Фактов нет, но общество таким образом держат в тонусе: Либерман о подозрении Медведчуку и Козаку

Виктор Медведчук Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Генпрокурор Ирина Венедиктова и глава СБУ Иван Баканов не предоставили никаких фактов, которые бы подтверждали реальную причастность к госизмене главы Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука и народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В заявлениях руководителей правоохранительных структур наблюдался лишь политический подтекст.

Об этом в эфире программы "Ранок" на телеканале "Перший Незалежний" заявил адвокат и доктор права Иван Либерман.

"Анализировать можно только факты. Фактов на сегодня никто не представил. Речь идет лишь о заявлениях, которые несут политический подтекст. Я не видел никаких доказательств, и, соответственно, можно комментировать исключительно конкретно по существу. То есть очень часто людям подают какую-то форму чего-то, очень часто этим манипулируют и получается так, что у людей откладывается некое определение перманентного эхо. Но сути голоса, конкретного факта не предоставляется", - сказал Либерман.

Правовед отметил, что в обществе все равно в таком случае создается атмосфера и повод для обсуждений.

"Что мы имеем, что у людей создается атмосфера, люди между собой обсуждают, доказывают, но это то, что нужно для того, чтобы их держать в определенном тонусе. То есть этакое себе шоу", - добавил доктор права.

Адвокат также сообщил, что после обвинений в госизмене в адрес Медведчука и Казака сообщество правозащитников активизировалась и предлагает свою помощь жертвам преследований.

"Сегодня фактически раз 15 звонят очень многим людям адвокатам, с которыми я сотрудничаю, и спрашивают, не нужна ли какая-то помощь. Адвокатское сообщество готово предоставлять правовую помощь тем, кого сегодня, как считается, преследуют", - сказал Либерман.