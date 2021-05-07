Facebook удалил сеть учетных записей, связанных со "Слугой народа"
Страницы были удалены за нарушение политики Facebook относительно скоординированного неаутентичного поведения
Facebook удалил 105 учетных записей, 24 страницы и пять профилей в Instagram, которые были связаны с политической партией "Слуга народа". Об этом говорится в отчете соцсети за апрель 2021 года.
"Хотя люди, которые стоят за этой деятельностью, пытались скрыть свою личность и координацию действий, наше расследование выявило связь с лицами, связанными с политической партией "Слуга народа" в Украине", - говорится в документе.
Отмечается, что аккаунты были удалены за нарушение политики Facebook относительно скоординированного неаутентичного поведения.
"Люди, которые стоят за этим, писали на русском и украинском языках о коррупции, политике, автомобилях, публиковали сатирический контент о COVID-19, писали слова в поддержку "Слуги народа" и критиковали оппозиционные партии и политиков, в частности бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко", - добавил Facebook.
На рекламу соответствующих страниц было потрачено около 210 тысяч долларов.
Кроме этого, в апреле Facebook отключил еще одну сеть, управляемую из Украины, за нарушение политики в отношении CIB. В этом случае расследование компании обнаружило связь с физическими и юридическими лицами, которые попали под санкции Министерства финансов США - с Андреем Деркачом, Петром Журавлем и медиа Begemot.
Кроме того, часть аккаунтов была связана с людьми, которые консультируют бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана и главу депутатской группы "Довіра" Олега Кулинича.
"Лица, которые стоят за этим, копировали новостной контент из других украинских СМИ. Они создали сеть, состоящую из якобы независимых медийных сайтов и ресурсов соцсетей, и продвигали контент, благоприятный для политиков и политических групп. При этом, аккаунты проявляли аналогичное поведение в поддержку других политических субъектов - вероятно, по найму", - сказано в отчете.
Отключенная сеть охватывала 477 аккаунтов Facebook, 363 страницы, 35 групп и 29 аккаунтов Instagram. На ее продвижение потратили 496 тысяч долларов.
Ранее сообщалось, что социальная сеть Facebook сократит количество информации политического содержания. Первыми изменения должны почувствовать жители Канады, Бразилии и Индонезии.