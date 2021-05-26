live
Новости » Политика Читати новину українською

Facebook присудили 26 млн штрафа в России за отказ удалить контент

pixabay.com

Всего назначено штрафов по восьми административным правонарушениям

Социальную сеть Facebook российский суд обязал выплатить 26 миллионов рублей штрафа за отказ удалять информационный контент. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В частности, мировой суд Таганского района Москвы признал Facebook виновным в восьми административных правонарушениях и назначил штраф в 26 миллионов рублей. 

В частности, по двум админправонарушениям назначили штраф в размере 4-х миллионов за каждое, по еще шести правонарушениям – штраф в размере 3-х миллионов за каждый. 

В общем, компании грозили штрафы в размере до 32-х миллионов. 

Осудили Facebook из-за отказа удалять информацию, удаление которой предусмотрено законодательством РФ. Наказанием за такое правонарушение является штраф от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. 

Новости по теме: Facebook удалил сеть учетных записей, связанных со "Слугой народа"

Ранее сообщалось, что компания Facebook начала тестировать на платформе обозначения страниц сатирического характера.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Дожди возвращаются: Какой будет погода в Украине сегодня Почти на всей территории Украины сегодня без осадков, температура воздуха до +25 Местами дожди и до +26 градусов: Синоптики дали прогноз погоды в Украине на завтра Часть Украины сегодня накроет дождем: Прогноз Укргидрометцентра

программы канала ZIK

Перший Незалежний - Новости Онлайн
Противостояние США и России: Мы станем свидетелями новой разрядки?
Отчет Шмыгаля в Верховной Раде, 21.05.21
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?