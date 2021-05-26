Facebook присудили 26 млн штрафа в России за отказ удалить контент

Всего назначено штрафов по восьми административным правонарушениям

Социальную сеть Facebook российский суд обязал выплатить 26 миллионов рублей штрафа за отказ удалять информационный контент. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В частности, мировой суд Таганского района Москвы признал Facebook виновным в восьми административных правонарушениях и назначил штраф в 26 миллионов рублей.

В частности, по двум админправонарушениям назначили штраф в размере 4-х миллионов за каждое, по еще шести правонарушениям – штраф в размере 3-х миллионов за каждый.

В общем, компании грозили штрафы в размере до 32-х миллионов.

Осудили Facebook из-за отказа удалять информацию, удаление которой предусмотрено законодательством РФ. Наказанием за такое правонарушение является штраф от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что компания Facebook начала тестировать на платформе обозначения страниц сатирического характера.