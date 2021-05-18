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Евросоюз продлил санкции против российских хакеров

Фото из открытых источников

Физическим и юридическим лицам из ЕС при этом запрещено предоставлять средства подсанкционным лицам

Совет Евросоюза продлил до 18 мая 2022 года действие санкций против российских хакеров из структуры Главного разведуправления РФ, а также китайских и северокорейских групп. Речь идет о механизме, который позволяет замораживать активы и запрещать выезд. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Решение продолжает ограничительные меры, введенные через кибератаки, которые угрожают ЕС или его государствам-членам. Сейчас санкции применяются в отношении восьми физлиц и четырех организаций. Речь идет об ограничениях, введенных в июле прошлого года из-за кибератак против ОЗХО, а также распространения вирусов WannaCry, NotPetya и Operation Cloud Hopper.

Продленный комплекс мер позволяет Евросоюзу вводить целенаправленные санкции против лиц и организаций, причастных к кибератакам, а также вводить ограничения против третьих государств или международных организаций, если такие меры считаются необходимыми для достижения безопасности ЕС.

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Ранее сообщалось, что в сша подозревают российских хакеров в краже тысяч писем Госдепартамента США в прошлом году.

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