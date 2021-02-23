Евросоюз планирует снять санкции с Арбузова и Табачника, - СМИ

Сергей Арбузов и Дмитрий Табачник Фото из открытых источников

По словам журналиста, после исключения Арбузова и Табачника, в санкционном списке останется лишь 8 человек

На следующей неделе послы Европейского Союза планируют отменить санкции против министров времен президентства Виктора Януковича, Сергея Арбузова и Дмитрия Табачника. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк со ссылкой на собственные источники.

По словам журналиста, после исключения Арбузова и Табачника, в санкционном списке останется лишь 8 человек.

"Послы ЕС на следующей неделе исключат (из санкционного списка – ред.) бывшего премьера Украины Арбузова и экс-министра образования Табачника. Только 8 человек остаются (останутся без них-ред.) в списке, включая Януковича и его сына. Если вы удивляетесь, почему ЕС не идет с российскими олигархами за Навального – только посмотрите, как постепенно уменьшается этот список", – написал Джозвяк.

Напомним, 10 февраля Рикард Джозвяк уже писал, что ЕС может снять санкции с сына экс-президента Виктора Януковича, Александра, а также нескольких других чиновников его режима.

До того Суд Европейского Союза отменил решение о наложении санкций на бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.