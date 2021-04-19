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Европейский аналитический центр: Российские власти очень критически отнеслись к санкциям против Медведчука

Виктор Медведчук "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Российские власти очень критически отнеслись к санкциям против народного депутата Украины, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом говорится в комментарии Европейского аналитического центра.

"Российские власти очень критически отнеслись к санкциям против Медведчука, показав его важность для политических планов Кремля в Украине. Например, председатель Совета безопасности России, бывший президент Дмитрий Медведев после телефонного разговора выразил публичное недовольство санкциями против Медведчука", – отмечают аналитики.

Как сообщалось, 19 февраля Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против 8 человек (трое из них - украинцы) — среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. 

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