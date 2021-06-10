Европарламент призвал отключить Беларусь от SWIFT

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Также там предложили запретить Беларуси участвовать в Олимпиаде

Европарламент призвал Совет ЕС ввести новые санкции против Беларуси. Они предусматривают отключение Беларуси от SWIFT, а также запрет на участие в Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает "Наша Ніва".

"Призываем Совет ЕС как можно скорее расширить список лиц и организаций, на которые распространяются санкции ЕС, включив туда ответственных за перехват и принудительную посадку рейса Ryanair, а также за задержание Романа Протасевича и Софии Сапеги", - говорится в проекте резолюции, посвященной ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair

Также в документе призвали:

ввести санкции против тележурналиста Марата Маркова, который брал интервью у задержанного Протасевича;

привести в исполнение четвертый пакет санкций против Беларуси;

ввести секторальные санкции, которые затрагивают торговлю сырой нефтью и нефтяными продуктами, калийную, сталелитейную и деревообрабатывающую промышленность";

рассмотреть вопрос о временном исключении Беларуси из системы SWIFT;

приостановить членство Беларуси в международных спортивных организациях и ограничение доступа сборной страны на международные соревнования, в том числе олимпийские игры в Токио;

лишить белорусское гостелевидение права на трансляцию матчей чемпионата Европы по футболу и безвозмездно передать эти права независимому телеканалу "Белсат".

Ранее сообщалось, что с 3 июня Соединенные Штаты вводят санкции против девяти предприятий Беларуси из-за принудительной посадки самолета Ryanair и ареста бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.