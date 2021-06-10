Европарламент одобрил резолюцию об отказе от патентов на вакцину против коронавируса

AFP

Документ одобрили 355 депутатов, 263 выступили против, 71 воздержался

Депутаты Европарламента требуют временно отменить патенты на вакцины против коронавируса, чтобы расширить глобальное производство препаратов и доступ к ним. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на принятую резолюцию.

"Чтобы ускорить глобальное внедрение вакцины, депутаты Европарламента требуют временно отменить защиту прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19", – отметили в ведомстве.

Как отмечается, документ одобрили 355 депутатов, 263 выступили против, 71 воздержался.

По мнению депутатов Европарламента, добровольное лицензирование (когда разработчик вакцины решает, кому и на каких условиях может быть выдан патент, чтобы позволить производство), передача технологий странам, которые имеют отрасли производства вакцин, является важнейшим способом масштабирования и ускорения глобального развития производства препаратов.

Также в Европарламенте призвали ЕС "быстро убрать экспортные барьеры и изменить свой собственный механизм выдачи разрешений на экспорт, который отвечает требованиям прозрачности", а США и Великобританию – "немедленно отменить запрет на экспорт вакцин и сырья".

Отдельно европарламентарии вспомнили о производстве вакцин в Африке, так как туда отправили лишь 0,3% доз вакцины из изготовленных 1,6 миллиарда.

К тому же депутаты Европарламента требуют полного раскрытия информации о будущих соглашениях относительно предыдущих закупок, особенно вакцин нового поколения, и чтобы эти контракты содержали требования прозрачности для поставщиков.

Ранее сообщалось, что глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус выступил за отказ от патентов на вакцины против коронавируса COVID-19, чтобы позволить разным странам изготавливать и продавать дешевые копии препаратов.