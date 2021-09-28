Европа расширяет повестку дня осенней сессии ПАСЕ: Какие темы в числе главных

Корреспондентка Ольга Паращук Перший Незалежний

Украинского вопроса в Страсбурге на этой неделе звучать не будет

Сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы вновь открывает свои кулуары и расширяет повестку дня новыми темами для обсуждения. Об этом сообщила корреспондентка Ольга Паращук в эфире "Першого Незалежного".

По ее словам, второй раз сессия проходит в гибридном формате, это означает, что часть делегаций прибыла сюда вживую, очно участвуют, а кое-кто из делегатов решил принять участие в видеоконференции. К примеру, российская делегация именно через видеоконференцию участвует, а вот украинские депутаты прилетели почти в полном составе на эту сессию.

"Но скажу, что украинский вопрос в Страсбурге на этой неделе звучать не будет. Накануне украинские депутаты пытались внести в повестку дня вопрос Крыма, хотели провести срочные политические дебаты о преследовании коренных народов в Крыму, но этот вопрос подали довольно поздно. И потому что здесь насыщенная повестка дня в целом, поэтому не включили в обсуждение с трибуны и проведение дебатов", - рассказала корреспондент.

Также она добавила, что в целом, на этой неделе в повестке дня вопросы климата, гендерные вопросы, а также миграционный кризис. Должны завтра обсудить и вопрос, какова ситуация в Афганистане, и вопрос беженцев.

"Это в целом то, что европейцы хотят, хотя была дискуссия, почему именно обсуждать Афганистан, к примеру, в Совете Европы, но как заявляли большинство депутатов важно обсудить эти вопросы, ведь они более глобальные, расширяет свою повестку дня Европа.

И еще один вопрос, который был достаточно ключевым для украинской делегации - это переизбрание судей в ЕСПЧ. Всего в ЕСПЧ входит 47 судей от каждой страны-члена Совета Европы. И полномочия украинской судьи закончились еще 3 года назад. Этот конкурс должен объявлять Офис президента, но долго затягивали с объявлением нового конкурса, потом долго длился отбор новых кандидатов", - заявила Паращук.

Она пояснила, что в остальном, когда Украина подала этих кандидатов, их рассматривает специальный комитет на ПАСЕ.

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"Так вот на этом комитете еще на прошлой неделе перед началом сессии кандидатуры рассмотрели и сказали, что они не соответствуют этим критериям. Почему так - не объяснили, ведь комитет проходит в закрытом режиме, но по одной из версий – есть то, что в эти кандидатуры входит Александр Мережко, который является народным депутатом от "Слуги народа".

Нет вроде такой нормы, как заявляла глава украинской делегации госпожа Мезенцева, что депутат действующий не может быть судьей ЕСПЧ, но, как говорят здесь в кулуарах, вероятно, именно из-за этого кандидатов завернули, поэтому Украина должна подавать новый список. Впрочем будет иметь судью предыдущую, полномочия которой закончились, она будет работать с приставкой и. о. То есть украинская делегация называет это не поражением здесь дипломатическим, но с имиджевой точки зрения – это такая не очень хорошая история для Украины", - отметила корреспондентка.

Как сообщалось ранее, сегодня начался 2-й день сессии ПАСЕ с голосования за судей в Европейский суд по правам человека. В ЕСПЧ входит 47 судей, по каждому судье от члена-страны Совета Европы.