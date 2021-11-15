Европа показала свое истинное лицо, вызвав мощный миграционный кризис, – эксперт

Перший Незалежний

Сейчас фактически Европа показывает свое лицо – "лицо гуманизма", к которому мы пытаемся подключиться и стать полноценными членами, отметил он

Европа показала свое истинное лицо, вызвав мощный миграционный кризис. Об этом заявил адвокат Андрей Доманский.

"Оно есть, и тем более не забываем, что это политика и дипломатия. Сейчас фактически Европа показывает свое лицо – "лицо гуманизма", к которому мы пытаемся подключиться и стать полноценными членами.

При этом мы забываем о собственных гражданах, мы забываем о том, что у нас есть те люди, которые нуждаются в нашей помощи, в том числе.

Я не говорю только о вынужденных переселенцах, я говорю о каждом гражданине, которые сейчас становятся на вопросе выживания, когда у нас есть энергетический кризис фактически и могут быть проблемы, когда является вопрос относительно надлежащего лечения, по ковиду", – подчеркнул он.

По словам Доманского, сейчас Украина даже не пытается пойти в переговоры с МВФ, другими международными организациями или кредиторами относительно, по крайней мере, хотя бы на время соответствующих действий прекратить выплаты процентов, уменьшить нагрузку на государственный бюджет.

"При этом мы вновь будем пафосно что-то помогать кому-то, и давайте напомним, что вся эта проблема, которая сейчас есть на белорусско-польской границе по времени прослеживалась и произошла тогда, когда был свергнут Кадафи, поскольку Ливия фактически была границей для прекращения соответствующей миграции между странами Северной Африки, Азии и Европой.

А в дальнейшем были открыты все границы, фактически движение пошло, мы видели, сколько мигрантов было, мы видели как было квотирование по странам – куда кого расселять и направлять из мигрантов. И мы видели, как страны старой Европы говорили "нет, мы столько не будем принимать, будем принимать или вообще не будем принимать", становились на защиту своих собственных внутренних интересов вопреки требованиям ЕС.

И это было самое основное, поскольку прежде всего каждая нация пытается бороться за свое собственное", – подчеркнул адвокат.

Напомним, ранее мы писали, что Министры иностранных дел стран Европейского Союза утвердили критерии новых санкций, которые вводятся в отношении лиц и организаций, связанных с созданием миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши.