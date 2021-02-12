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Евродепутат: Закрытие телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK – прямое нарушение Конституции и законов Украины

Блокировка телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK Фото из открытых источников

Украина закрывает телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK – это нападение на демократические принципы и свободу слова в стране, прямое нарушение Конституции и законов Украины. Об этом на своем официальном сайте заявил евродепутат, член Бундестага Робби Шлунд.

В сообщении на официальной странице говорится, что указом президента Украины Владимира Зеленского запрещены три оппозиционных новостных телеканала.

"В частности, запрет предусматривает отзыв лицензий на вещание и блокировку телеканалов на ближайшие пять лет. Указ основан на решении Совета национальной безопасности Украины… якобы из-за угрозы национальной безопасности", – идет речь в публикации.

В интервью СМИ Робби Шлунд сказал, что Зеленский как умный и популярный президент должен понимать необходимость разнообразия взглядов, так как такое решение вредит демократическим процессам в стране.

"Бундестаг шокирован решением президента Владимира Зеленского о закрытии телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK… Данный указ наносит ущерб демократическим процессам в стране", – заявил немецкий политик.

Депутат Бундестага подчеркнул, что санкции по отношению к телеканалам "112 Украина", NewsOne и ZIK сейчас неуместны для Украины.

"Надеюсь, что в ближайшее время в Украине разрешатся все существующие дискуссии и разные мнения", – резюмировал политик.

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